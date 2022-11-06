У Запорізькій області вибухнули російські ракети (фото)

Потерпілих внаслідок атаки немає.
У Запорізькій області у неділю, 6 листопада, вибухнули дві російські ракети. Ймовірно, це були Х-31.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, російські ракети вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини.
"Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Цивільна інфраструктура не постраждала. Всі люди цілі", - пояснив голова області.
Нагадаємо, о 12:14 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала до 12:43. Під час "тривоги" у Мережі з'явилися повдомлення про звуки вибухів.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 6 листопада вдарили ракетами по Запоріжжю. Ракетою окупанти зруйнували двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Інша ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.
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