У Запорізькій області від удару КАБів загинула 9-річна дівчинка

Наслідки атаки ворога / © t.me/ivan_fedorov_zp

Реклама

Внаслідок обстрілу КАБами в ніч проти 31 травня у Запорізькій області загинула 9-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він повідомив, що Росія завдала удару КАБами по прифронтовому селу Пологівського району.

Реклама

«Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею», — йдеться у повідомленні.

Також в результаті удару поранення зазнав 16-річний хлопець.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 31 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що внаслідок ракетної атаки по території Недригайлівської громади Сумської області зафіксовано руйнування у житловому секторі й щонайменше одну постраждалу людину.

Реклама