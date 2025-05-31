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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Запорізькій області від удару КАБів загинула 9-річна дівчинка

У ніч проти 31 травня російські війська завдали авіаудару по селу в Запорізькій області.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки ворога

Наслідки атаки ворога / © t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок обстрілу КАБами в ніч проти 31 травня у Запорізькій області загинула 9-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він повідомив, що Росія завдала удару КАБами по прифронтовому селу Пологівського району.

«Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею», — йдеться у повідомленні.

Також в результаті удару поранення зазнав 16-річний хлопець.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 31 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що внаслідок ракетної атаки по території Недригайлівської громади Сумської області зафіксовано руйнування у житловому секторі й щонайменше одну постраждалу людину.

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