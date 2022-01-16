У Запорізькій області викладача коледжу підозрюють у систематичних сексуальних домаганнях до студенток

У Запорізькій області викладача коледжу підозрюють у систематичних сексуальних домаганнях до студенток

У повідомленні йдеться, що нібито керівництво знає про це, але покриває.

Запорізька поліція перевіряє інформацію про можливі сексуальні домагання викладача в одному з запорізьких коледжів.

Про це повідомляє ГУНП у Запорізькій області.

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Як зазначають у поліції, про ймовірний факт сексуальнго домагання правоохоронці дізналися із соціальних мереж. Так, 15 січня на одному з відомих запорізьких інтернет-пабліків з'явилося відео, із якого стало відомо про нібито сексуальні домагання викладача коледжу до свої студенток.

"У повідомленні йдеться про викладача одного з місцевих коледжів, який нібито тривалий час сексуально домагається своїх студенток. Зі слів студентів, керівництво навчального закладу всіляко "покриває" викладача", - інформує поліція.

Наголошують, раніше звернень до підрозділів ГУНП з цього приводу не надходило. Наразі співробітники відділу поліції № 1 Запорізького районного управління розпочали перевірку за викладеною інформацією.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Києві спалахнув сексуальний скандал з відомим архітектором. Його колишня співмешканка звинувачує в переслідування, погрозах, побитті та в сексуальних зносинах із її неповнолітньою донькою.

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