У Запорізькій області водій на смерть збив пішохода і втік

Чоловік помер від травм на місці аварії.

У Василівському районі Запорізької області водій невстановленого автомобіля збив 39-річного пішохода, після чого втік з місця ДТП.

Як повідомляє пресслужба поліції Запорізької області, від отриманих травм потерпілий помер.

В ході огляду правоохоронці вилучили фрагмент скла передньої фари з маркуванням, який може належати автомобілю "ВАЗ".

Поліція просить відгукнутись свідків події.

Нагадаємо, на території Каховського району Херсонської області сталася смертельна аварія - водій вантажного автомобіля DAF наїхав на пішохода. Чоловік помер на місці від травм.

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