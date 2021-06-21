У Запорізькій області водій на смерть збив пішохода і втік 

Чоловік помер від травм на місці аварії.
У Василівському районі Запорізької області водій невстановленого автомобіля збив 39-річного пішохода, після чого втік з місця ДТП.
Як повідомляє пресслужба поліції Запорізької області, від отриманих травм потерпілий помер.
В ході огляду правоохоронці вилучили фрагмент скла передньої фари з маркуванням, який може належати автомобілю "ВАЗ".
Поліція просить відгукнутись свідків події.
Нагадаємо, на території Каховського району Херсонської області сталася смертельна аварія - водій вантажного автомобіля DAF наїхав на пішохода. Чоловік помер на місці від травм.