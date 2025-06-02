У Запорізькій області ворог влучив у пожежну частину - поранено багато рятувальників

Швидка допомога

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У Запорізькій області наслідок ворожої атаки FPV-дронами на Степногірську громаду було поранено 12 співробітників ДСНС. Удар прийшовся по будівлі пожежного підрозділу та службових автомобілях, які рухалися дорогою. Внаслідок атаки будівля та транспорт отримали пошкодження.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

За його словами, спочатку повідомлялось по чотирьох поранених рятувальників 48-річного чоловіка лікарі оцінюють як у вкрай важкому стані, а трьох інших — 49, 38 та 50 років — у стані середньої тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

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Пізніше ще 8 рятувальників звернулися по допомогу після атаки, усі вони також госпіталізовані. Загалом на цей час у лікарнях перебувають 12 постраждалих співробітників ДСНС, один із яких — у вкрай важкому стані, решта — у середньому. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу КАБами в ніч проти 31 травня у Запорізькій області загинула 9-річна дівчинка.

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