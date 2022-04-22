У Запорізькій області впав літак Ан-26: перші подробиці про потерпілих і можливі причини авіатрощі

У районі Михайлівки Запорізького району вранці 22 квітня, впав літак Ан-26.
Він виконував технічний рейс. За попередньою інформацією, судно належало Україні.
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.
"За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні органи", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 21 квітня, українським військовим вдалося знищили 15 повітряних цілей російських окупантів. Це три літаки, три вертольоти і дев'ять БпЛА ОТР.
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