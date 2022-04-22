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У Запорізькій області впав літак Ан-26: перші подробиці про потерпілих і можливі причини авіатрощі

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17к
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У Запорізькій області впав літак Ан-26: перші подробиці про потерпілих і можливі причини авіатрощі

Військово-транспортний літак Ан-26 / УНІАН

У районі Михайлівки Запорізького району вранці 22 квітня, впав літак Ан-26.

Він виконував технічний рейс. За попередньою інформацією, судно належало Україні.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. 

Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.

"За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні органи", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, протягом  минулої доби, 21 квітня, українським військовим вдалося знищили 15 повітряних цілей російських окупантів. Це три літаки, три вертольоти і дев'ять БпЛА ОТР.

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