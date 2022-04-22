У Запорізькій області впав літак, який виконував технічний рейс: є постраждалі

У Запорізькій області впав літак, який виконував технічний рейс: є постраждалі

У Вільнянському районі Запорізької області вранці 22 квітня впав літак Ан-26.

Літак Ан-26 виконував технічний рейс. У результаті події є постраждалі.

Про це інформує Запорізька ОВА.

"Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - сказано в повідомленні.

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