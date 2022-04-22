У Запорізькій області впав літак, який виконував технічний рейс: є постраждалі

У Вільнянському районі Запорізької області вранці 22 квітня впав літак Ан-26.
Літак Ан-26 виконував технічний рейс. У результаті події є постраждалі.
Про це інформує Запорізька ОВА.
"Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, пілот легендарної "Мрії" вперше побачив згарище, яке залишилось від борту.
Читайте також:
- "Пишаюся, що стала твоєю дружиною": вдова молодого пілота, який врятував сотні життів, написала зворушливий пост
- У Китаї розбився пасажирський літак Boeing 737 зі 133 людьми на борту: їхня доля - невідома (відео)
- Boeing 777 здійснив аварійну посадку у Польщі через ймовірну вибухівку на борту літака (відео)
- "Підрізали крила": українські десантники збили російський штурмовик Су-25 та безпілотник