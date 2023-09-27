У Запорізькій області з п’яти населених пунктів евакуювали всіх дітей: подробиці

З п'яти населених пунктів Запорізької області, які розташованих поблизу зони бойових дій, евакуювали всіх дітей.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Євген Мироненко.

За його словами, йдеться про місто Гуляйполе, села Преображенка та Новопавлівка у Пологівському районі, а також про Степногірськ Василівського району. Крім того, всіх дітей також вивезли і з села Єгорівка Пологівського району. За даними місцевої влади, з цих населених пунктів вивезли 59 дітей.

"Там ми повністю відпрацювали і всіх дітей ми евакуювали з сім’ями. По Степногірську також дуже чітко все відпрацьовано. На даний час жодної сім’ї з дітьми там немає. І взагалі там по цивільному населенню також така от ситуація в нас", - сказав Мироненко.

За даними посадовця, станом на 22 вересня зі Степногірська до міста Запоріжжя виїхали 82 людей, 39 з яких – діти. Нині у селищі немає жодного мешканця. Тим часом з сіл Преображенка, Єгорівка, Гуляйполя та Новопавлівка вивезли 47 людей, з них 20 - це діти.

Слід зауважити, примусову евакуацію дітей з Преображенки, Єгорівки, Гуляйполя, Новопавлівки та Степногірська оголосили 29 серпня. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляли, що через складну безпекову ситуацію звідти планують примусово вивезти 54 дитини.

Як повідомлялося, в ОВА закликали евакуюватися жителів лівобережжя Херсонщини поки ЗСУ "докладають надлюдські зусилля" зі звільнення територій. Це стосується громад, які розташовані на лінії вогню.

Читайте також: