У Запорізькій області з водойми дістали чотирьох рибалок

Рибалки перебували на льоду, коли він тріснув, і вони опинилися у крижаній воді.
У Енергодарі Запорізької області під кригу провалилися четверо чоловіків, які рибалили у заливі прогулянкового каналу. Усіх рибалок врятували очевидці.
Про це повідомляє ДСНС у Запорізькій області.
Подія сталася учора, 4 січня в Енергодарі. Рятувальнки отримали повідомлення, що під лід провалилися люди.
"На кризі перебували чоловіки, які рибалили. Раптом лід під 4 людьми тріснув, і вони опинилися у воді. Випадкові свідки, які побачили подію, за допомогою мотузок і підручних засобів допомогли дістатися до берега, крім цього самі потерпілі не розгубилися і діяли, як потрібно у таких ситуаціях", - зазначили у ДСНС.
Рятувальники, які прибули на місце, відігріли постраждалих, а за допомогою нош та спецзасобів дісталися до речей рибалок і витягли їх на берег.
Відомо, що на льоду перебували чоловіки 65, 42 та 32 років. Особисті дані ще одного встановлюються. Від госпіталізації вони відмовилися.
Рятувальники вкотре звернулися до громадян з наполегливим проханням - не виходити на тонку кригу та розповідати своїм дітям про небезпеку гри на зимових водоймах.
Нагадаємо, що у Житомирській області на місцевій водоймі селища Брусилова хлопець провалився під лід. Інцидент стався у понеділок, 3 січня.
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