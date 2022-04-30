У Запорізькій області забороненили рух через Кам’янське на Василівку - ОДА

У Запорізькій області забороненили рух через Кам’янське на Василівку - ОДА

У Запорізькій області заборонили рух транспортних засобів через Кам’янське на Василівку.

Рішення ухвалило військове командування Сил оборони Запоріжжя з огляду на безпекову ситуацію, що склалась на маршруті гуманітарного коридору.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Саме тому тимчасово тух із Запоріжжя через Кам'янске на Василівку наразі заборонений. "Просимо з розумінням поставитися до ситуації, яка склалася. Про відкриття гуманітарного коридору буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Запоріжжі невідомі намагаються потрапити до квартир місцевих мешканців нібито для проведення перепису населення. Вони називаються представниками поліції чи працівниками органів статистики. Втім, у міськраді це спростовують і наголошують: жодного перепису населення не проводять.

Читайте також: