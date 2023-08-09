У Запорізькій області загарбники активізували тактичну авіацію

Російські загарбники вночі 9 серпня активізували у Запорізькій області свою тактичну авіацію, томі існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Активність тактичної авіації противника. Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська 105 разів обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, вбивши людину і ще одну поранивши.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська 68 разів обстріляли Херсонську область, поціливши по житлових кварталах і вбивши людину.

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