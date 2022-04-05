У Запорізькій області захисники знищили 24 окупанти, 6 бронемашин та склад боєприпасів

У Запорізькій області захисники знищили 24 окупанти, 6 бронемашин та склад боєприпасів

Також українські бійці поранили ще 5 загарбників, знищили ще 5 їхніх автомобілів та станцію супутникового зв'язку.

Російські військові продовжують обстрілювати мирні села та містечка в Пологівському районі Запорізької області. Цивільну інфраструктуру населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів окупанти обстрілюють ледь не щодня. Руйнувань зазнають багато будинків, магазинів тощо.

Водночас, як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, українські захисники дають відсіч ворогу і окупанти зазнають втрат.

"За інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 4 квітня 2022 року та ранок 5 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 24 окупанти, шість бойових броньованих машин, п’ять автомобілів, п’ять військовослужбовців рф – поранили. Окрім того, захоплено одну бойову броньовану машину, знищено станцію супутникового зв’язку та ворожий склад боєприпасів в районі населеного пункту Старомлинівка", - йдеться у повідомленні.

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