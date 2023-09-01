У Запорізькій області затримали агента-снайпера ФСБ: готував замах

Він був одним із учасників агентурної мережі ворога.

СБУ затримала агента-снайпера російської ФСБ, який на 9 травня 2023-го готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні правоохоронці затримала двох організаторів ворожої групи та їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком доньки ховав зброю та боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Наразі СБУ розшукала четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним "Фантом". Після того, як затримали його поплічників, він "заліг на дно", аби уникнути покарання.

Слідство встановило, що російським поплічником виявився колишній військовий - мешканець обласного центру. Він володів навичками стріляння зі снайперської гвинтівки "Вінторєз", яку виробляють на території РФ і використовують насамперед спецпідрозділи країни-агресорки.

Слідство встановило, що саме з такої гвинтівки "Фантом" він здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій на півдні України.

СБУ затримала агента-снайпера російської ФСБ. / Фото: СБУ

Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на "Фантома" вийшов представник ФСБ, який дав нове завдання агенту. Воно полягало у тому, щоб поставити нове завдання своєму агенту - скоригувати удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем "Сонцепьок".

Для збору розвідданих про місця базування Сил оборони фігурант намагався "втемну" використовувати своїх знайомих з фронтових районів Запорізької області. У результаті багатоетапної спецоперації СБУ затримала російського агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого було вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру. Зокрема, патрони 308 win для стрільби зі снайперської гвинтівки. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

В поплічника ворога виявили багато набоїв. / Фото: СБУ

Як повідомлялося, Донеччині покарали інформаторів, які здавали позиції ЗСУ і хотіли "перевиховати" Україну. Колаборанти, які були жителями Краматорська і Слов'янська, отримали реальні тюремні терміни.

Читайте також: