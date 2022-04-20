У Запорізькій області збунтувалися військові РФ і відмовились воювати: "кадирівці" розстріляли зачинщиків

У тимчасово окупованому Пологівському районі Запорізької області солдати РФ відмовилися воювати, бо не отримали зарплати.

Окупанти відмовляються виконувати бойові завдання, бо їм не виплатили обіцяні гроші. Через це вони зчинили бунт.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"За даними українських розвідників, вчора в Пологівському районі області почалися бунти російських військовослужбовців: солдати рф не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей. Втім "кадирівці" жорстоко вбили трьох зачинщиків бунту, які готові були здати зброю та їхати додому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у той самий час, постачання зброї для російської армії на території Запорізької області не припиняється.

Нагадаємо, що Збройні сили України добряче всипали російським окупантам, які приїхали з Чечні вбивати українців. Українські захисники знищили взвод з РФ разом їз їхньою технікою. Також під Харковом ЗСУ розгромили танкову тактичну групу окупантів, ті накивали п'ятами назад до Росії.

Читайте також: