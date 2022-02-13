У Запорізькій області жорстоко побилися дівчата, втрутилася поліція

Що стало причиною конфлікту - не повідомляється.

У місті Бердянськ у дворі гуртожитку сталася бійка між двома дівчатами.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Також читайте Масова бійка у Харкові: група чоловіків відлупцювала поліцейських

Очевидці бійки викликали правоохоронців. На місці події поліцейські встановили, що конфлікт стався між підлітками 2005 та 2008 років народження. В результаті 13-річна потерпіла дістала травми обличчя та голови.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.125 (Легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Бійка в школі: на Буковині 15-річна учениця накинулася з кулаками на дев'ятикласника

Нагадаємо, у Києві в школі №221 кухарі та прибиральниця побилися на очах в учнів. Конфлікт виник нібито через котлети.

Читайте також: