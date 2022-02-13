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У Запорізькій області жорстоко побилися дівчата, втрутилася поліція

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У Запорізькій області жорстоко побилися дівчата, втрутилася поліція

УНІАН

Що стало причиною конфлікту - не повідомляється.

У місті Бердянськ у дворі гуртожитку сталася бійка між двома дівчатами.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Очевидці бійки викликали правоохоронців. На місці події поліцейські встановили, що конфлікт стався між підлітками 2005 та 2008 років народження. В результаті 13-річна потерпіла дістала травми обличчя та голови.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.125 (Легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Нагадаємо, у Києві в школі №221 кухарі та прибиральниця побилися на очах в учнів. Конфлікт виник нібито через котлети.

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