У Запорізькій області жорстоко побилися дівчата, втрутилася поліція

Що стало причиною конфлікту - не повідомляється.
У місті Бердянськ у дворі гуртожитку сталася бійка між двома дівчатами.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.
Очевидці бійки викликали правоохоронців. На місці події поліцейські встановили, що конфлікт стався між підлітками 2005 та 2008 років народження. В результаті 13-річна потерпіла дістала травми обличчя та голови.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.125 (Легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Києві в школі №221 кухарі та прибиральниця побилися на очах в учнів. Конфлікт виник нібито через котлети.
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