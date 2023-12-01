У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години: деталі

Зміни розпочнуться вже від сьогодні, 1 грудня.
У Запорізькій області від 1 грудня змінюють тривалість комендантської години. Вона буде відрізнятися у різних частинах регіону.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
"На Раді оборони Запорізької області ухвалили рішення щодо зміни тривалості комендантської години на підконтрольній території", - йдеться у повідомленні.
Комендантська година в області:
- на території Запорізького району обмеження діють від 23:00 до 5:00;
- на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів від 21:00 до 5:00.
Зауважимо, що раніше у Запорізькій області комендантська година тривала від 21:00 до 05:00.
Нагадаємо, в Україні штрафуватимуть за порушення комендантської години. Парламентарії вже внесли до Верховної Ради відповідний законопроєкт. До слова, покарання за порушення комендантської години планували запровадити ще у грудні 2022 року, але документ так і не був ухвалений.