У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години: деталі

Зміни розпочнуться вже від сьогодні, 1 грудня.

У Запорізькій області від 1 грудня змінюють тривалість комендантської години. Вона буде відрізнятися у різних частинах регіону.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"На Раді оборони Запорізької області ухвалили рішення щодо зміни тривалості комендантської години на підконтрольній території", - йдеться у повідомленні.

Комендантська година в області:

на території Запорізького району обмеження діють від 23:00 до 5:00;

на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів від 21:00 до 5:00.

Зауважимо, що раніше у Запорізькій області комендантська година тривала від 21:00 до 05:00.

Нагадаємо, в Україні штрафуватимуть за порушення комендантської години. Парламентарії вже внесли до Верховної Ради відповідний законопроєкт. До слова, покарання за порушення комендантської години планували запровадити ще у грудні 2022 року, але документ так і не був ухвалений.

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