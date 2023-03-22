У Запорізькій області оголосили повітряну тривогу: загроза повторного ракетного удару

У Запорізькій області вдень 22 березня знову оголосили повітряну тривогу. "Почервонів" тільки один регіон в Україні.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Моніторингові чати повідомляють про активність російської авіації. Існує загроза повторного ракетного удару. Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття.

alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по житловим багатоповерхівкам у Запоріжжі. Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги зранку 22 березня. За попередніми даними, загинула одна людина, 17 постраждали.

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