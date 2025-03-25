Росіяни зрання вгатили по Запоріжжю

Сьогодні, 25 березня, у Запорізькій області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.

Згодом він уточнив, що росіяни завдали удару по місту.

"Попередньо, без постраждалих. Наслідки встановлюються екстреними службами", - додав він.

Нагадаємо, 21 березня російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе. Загинули троє осіб, ще 12 —травмовані.

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