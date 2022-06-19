У Запорізькій області ЗСУ добряче поколошматили окупантів: понад 30 загиблих і 40 поранених

У Запорізькій області ЗСУ добряче поколошматили окупантів: понад 30 загиблих і 40 поранених

На Запоріжжі минула доба видалася "неприємною" для російських окупантів.

Українські захисники всипали їм перцю, через що кількість загарбників зменшилася на 30 осіб і ще 40 повернуться у стрій не скоро.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби у Запорізькій області наші воїни знищили:

особового складу - 31 особу;

43 особи поранили;

танк – 2 од;

БМП – 1 од;

ББМ "Тигр" – 1 од;

РСЗВ БМ-21 "Град" - 1 од;

автомобільна техніка - 3 од;

міномет М120 – 2 од", - йдеться в повідомленні Штабу.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ "відправили додому" з десяток окупантів і знищили 2 ворожі склади з боєприпасами.

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