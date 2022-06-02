У Запорізькій області ЗСУ ліквідували два десятки окупантів і кількох "вивели з ладу"

У Запорізькій області ЗСУ ліквідували два десятки окупантів і кількох "вивели з ладу"

На Запоріжжі українські захисники поколошматили російських окупантів.

В результаті два десятки загарбників відправилися на концерт до Кобзона.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби у Запорізькій області нашими воїнами було знищено:

особового складу ворога/ 20 осіб, 6 поранено;

танків/ 1 од;

БПЛА "Елерон"/ 1 од;

бойових броньованих машин/ 4 од;

автомобільної техніки/ 2 од;

мінометів/ 2 од.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найскладнішою залишається ситуація на Донбасі. Так, російські окупанти продовжують наступ у районі Сєвєродонецька, Бахмута, Тошківки та інших населених пунктів.

Зауважимо, що американські ЗМІ повідомили про зникнення командувача військ РФ у війні проти України, російського генерала Олександра Дворнікова на прізвисько "М’ясник Алеппо".