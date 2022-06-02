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У Запорізькій області ЗСУ ліквідували два десятки окупантів і кількох "вивели з ладу"

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У Запорізькій області ЗСУ ліквідували два десятки окупантів і кількох "вивели з ладу"

Фото: Associated Press

На Запоріжжі українські захисники поколошматили російських окупантів.

В результаті два десятки загарбників відправилися на концерт до Кобзона.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби у Запорізькій області нашими воїнами було знищено:

  • особового складу ворога/ 20 осіб, 6 поранено;
  • танків/ 1 од;
  • БПЛА "Елерон"/ 1 од;
  • бойових броньованих машин/ 4 од;
  • автомобільної техніки/ 2 од;
  • мінометів/ 2 од.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найскладнішою залишається ситуація на Донбасі. Так, російські окупанти продовжують наступ у районі Сєвєродонецька, Бахмута, Тошківки та інших населених пунктів.

Зауважимо, що американські ЗМІ повідомили про зникнення командувача військ РФ у війні проти України, російського генерала Олександра Дворнікова на прізвисько "М’ясник Алеппо".

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