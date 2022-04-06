У Запорізькій області ЗСУ захопили БТР окупантів-мародерів: місцеві знайшли там свої ноутбуки і одяг

У Запорізькій області ЗСУ захопили БТР окупантів-мародерів: місцеві знайшли там свої ноутбуки і одяг

"Друга армія в світі" виносила з осель селян ковдри й матраци, забирали з погребів консервацію, знімали з вікон занавіски.

У Запорізькій області українські захисники "затрофеїли" танк окупантів. Там вони виявили вкрадене у місцевих жителів.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Під час бойового зіткнення з військовими російської армії штурмовики захопили трофейний БТР, екіпаж якого втік після того, як гранати пошкодили колеса машини. Всередині машини залишилося кілька ноутбуків і гривневі купюри.

"Ноутбуки впізнали мешканці села, біля якого відбувся бій. За їхніми словами, російські військові забирали у них побутову техніку, гроші, одяг і продукти, а також нишпорили по хатах, господарі яких евакуювалися із зони бойових дій. Шукали щось цінне, а також алкоголь. Виносили ковдри й матраци, забирали з погребів консервацію, знімали з вікон занавіски. Якщо хтось із селян намагався протестувати, погрожували зброєю", - розповідають оборонці Запорізького краю.

Нагадаємо, що осійські окупанти, тікаючи з сіл Житомирської області, знищили авіаударом та підірвали два мости у Народицькій громаді. За словами місцевих жителів, окупанти грабували їхні оселі, а наприкінці вантажили навіть лопати, відра та тази.