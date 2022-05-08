У Запорізькій області ЗСУ залякали окупантів так, що ті припинили наступати

У Запорізькій області ЗСУ залякали окупантів так, що ті припинили наступати

У Запорізькій області Збройні сили України дають "перцю" російським окупантам.

Ледь не щодня втрати росіян складають близько сотні осіб. Через це окупанти дещо "заспокоїлися" у атаках.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"На Запорізькому напрямках противник минулої доби активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що днями до моргу в Горлівці із Запорізької області доправили понад сотню тіл загиблих окупантів.

Наступного дня українські захисники вбили 24 окупанти та поранили 27. А ще за день до прабатьків відправили три десятки російських вояк та півсотні поранили.

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