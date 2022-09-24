У Запорізькій та Херсонській областях мобілізують чоловіків, які отримали російськ паспорти

У Російській Федерації 21 вересня розпочалася часткова мобілізація, яку президент Володимир Путін оголосив у своєму зверненні.

Забирати до армії почали чоловіків і на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, вручають повістки на захоплених територіях у Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.

Окупаційна влада мобілізує чоловікі призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації.

На тимчасово окупованій території загарбники проводять псевдореферендуми. Через низький відсоток відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій", в супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їх проживання.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потрапляють військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід. Планують назбирати 300 тис. осіб.

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