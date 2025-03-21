У Запорізькому районі зростала кількість постраждалих унаслідок авіаудару

Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки.

Шість постраждалих, серед яких 4-річний хлопчик - такі наслідки ворожої атаки на Запорізький район.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучань виникла пожежа.

Постраждалі отримали всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки продовжується.

Нагадаємо, що у Кропивницькому вчора, 19 березня 2025 року, прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну з найбільших повітряних атак за всю війну. В Мережі з'явилися фото й відео з охопленого вогнем міста.

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