У Запоріжжі 17-річний юнак загинув на воді: ДСНС про деталі трагедії (фото)

17-річний хлопець втопився у Запоріжжі / © ДСНС

Реклама

У Запоріжжі 17-річний юнак пішов купатися на затоплений кар’єр і потонув.

Деталі трагедії розповіли у ДСНС.

Зазначається, що юнак пірнув у воду та не з’явився на поверхні. На місце одразу викликали рятувальників. До пошуків залучили водолазів ДСНС та підводний дрон.

Реклама

Підводний дрон / © ДСНС

Тіло хлопця виявили наступного дня на глибині 10 м, за 10 м від берега. Загиблого підняли на поверхню та передали поліції.

© ДСНС

«Не ігноруйте правила безпеки під час відпочинку на воді. Купайтеся лише у спеціально визначених місцях! Бережіть своє життя», — закликали рятувальники.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині з річки дістали тіло 15-річного підлітка.