ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

У Запоріжжі 17-річний юнак загинув на воді: ДСНС про деталі трагедії (фото)

У Запоріжжі втопився 17-річний юнак: рятувальники використали дрон для пошуків тіла.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
17-річний хлопець втопився у Запоріжжі

17-річний хлопець втопився у Запоріжжі / © ДСНС

У Запоріжжі 17-річний юнак пішов купатися на затоплений кар’єр і потонув.

Деталі трагедії розповіли у ДСНС.

Зазначається, що юнак пірнув у воду та не з’явився на поверхні. На місце одразу викликали рятувальників. До пошуків залучили водолазів ДСНС та підводний дрон.

Підводний дрон / © ДСНС

Підводний дрон / © ДСНС

Тіло хлопця виявили наступного дня на глибині 10 м, за 10 м від берега. Загиблого підняли на поверхню та передали поліції.

/ © ДСНС

© ДСНС

«Не ігноруйте правила безпеки під час відпочинку на воді. Купайтеся лише у спеціально визначених місцях! Бережіть своє життя», — закликали рятувальники.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині з річки дістали тіло 15-річного підлітка.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie