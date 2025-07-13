- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 240
- Час на прочитання
- 1 хв
У Запоріжжі 17-річний юнак загинув на воді: ДСНС про деталі трагедії (фото)
У Запоріжжі втопився 17-річний юнак: рятувальники використали дрон для пошуків тіла.
У Запоріжжі 17-річний юнак пішов купатися на затоплений кар’єр і потонув.
Деталі трагедії розповіли у ДСНС.
Зазначається, що юнак пірнув у воду та не з’явився на поверхні. На місце одразу викликали рятувальників. До пошуків залучили водолазів ДСНС та підводний дрон.
Тіло хлопця виявили наступного дня на глибині 10 м, за 10 м від берега. Загиблого підняли на поверхню та передали поліції.
«Не ігноруйте правила безпеки під час відпочинку на воді. Купайтеся лише у спеціально визначених місцях! Бережіть своє життя», — закликали рятувальники.
Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині з річки дістали тіло 15-річного підлітка.