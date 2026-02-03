- Дата публікації
У Запоріжжі 18-річні хлопець та дівчина загинули від удару РФ: деталі трагедії
Внаслідок удару по спальному району Запоріжжя загинули двоє молодих людей — 18-річні юнак і дівчина. Ще 8 отримали поранення.
Увечері 3 лютого російська війська завдали цинічного удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 18-річні хлопець та дівчина.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни підступно вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому. Загинули 18-річні хлопець та дівчина.
Ще 8 людей — поранені. Троє людей медики направляють у лікарню. Одна дівчина 15-ти років у вкрай важкому стані.
«Вже вісім поранених — збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. В тому числі, допомога лікарів знадобилася двом дітям. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу», — написав Федоров.
Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по пологовому будинку у Запоріжжі.