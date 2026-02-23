ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

У Запоріжжі через атаку БпЛА загинула людина — ОВА

Ще одна людина отримала поранення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Shahed

Shahed / © MIL.IN.UA

У ніч проти 23 лютого ворог завдав удару БпЛА по Запоріжжю, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Він заявив, що під ударом опинився обʼєкт промислової інфраструктури.

«Загинув 33-річний чоловік, поранений чоловік 45 років», — повідомив голова Запорізької ОВА.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 23 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie