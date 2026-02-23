Shahed / © MIL.IN.UA

Реклама

У ніч проти 23 лютого ворог завдав удару БпЛА по Запоріжжю, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Він заявив, що під ударом опинився обʼєкт промислової інфраструктури.

Реклама

«Загинув 33-річний чоловік, поранений чоловік 45 років», — повідомив голова Запорізької ОВА.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 23 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.