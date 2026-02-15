У Запоріжжі через атаку дрона поранені троє людей, спалахнула пожежа

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю поранень зазнали троє людей, також пошкоджений приватний житловий будинок.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, удару завдав ворожий безпілотник типу «Шахед». У результаті влучання було пошкоджено приватний будинок і виникла пожежа.

Поранені — 75-річний чоловік та жінки віком 73 і 55 років. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, росіяни вже били по місту Запоріжжя. Вони вдарили по Запоріжжю після оголошення балістичної загрози вдень. Тоді пошкодили тепломережу, дитсадок і житлові будинки.