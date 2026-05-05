У Запоріжжі через російський удар сталася пожежа: є поранена

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа, відомо про щонайменше одну постраждалу.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в офіційному Telegram-каналі.

У ніч проти 5 травня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загорілася нежитлова будівля в обласному центрі.

Спочатку повідомлялося, що минулося без постраждалих, однак згодом з’явилася уточнена інформація. Відомо, що поранення дістала жінка. Їй надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють відповідні служби, обставини атаки уточнюються.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Вільнянськ Запорізької області. Наразі відомо про двох загиблих і чотирьох поранених людей. Місто атакували російські дрони.

