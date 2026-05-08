У Запоріжжі через удар російського БпЛА постраждали четверо людей, серед них підліток
У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника травмовано чотирьох людей, зокрема 15-річного хлопця.
У Запоріжжі російський БпЛА вдарив по одному з районів міста. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них — 15-річний хлопець.
Усім травмованим надають необхідну медичну допомогу.
На місці удару горіли залишки безпілотника. Крім того, пошкоджено сім автомобілів.
Наслідки атаки уточнюються.
