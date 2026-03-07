У Запоріжжі через ворожий обстріл поранено немовля

Ракета / © ТСН.ua

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждала маленька дитина. Поранене немовля медики наразі транспортують до лікарні для надання необхідної допомоги.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, через атаку також зазнав пошкоджень багатоповерховий житловий будинок. Попередньо відомо, що у близько 30 квартирах вибито вікна.

На місці працюють екстрені служби, наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

