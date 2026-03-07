ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
93
1 хв

У Запоріжжі через ворожий обстріл поранено немовля

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя поранення отримало немовля. Медики терміново доправляють дитину до лікарні.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждала маленька дитина. Поранене немовля медики наразі транспортують до лікарні для надання необхідної допомоги.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, через атаку також зазнав пошкоджень багатоповерховий житловий будинок. Попередньо відомо, що у близько 30 квартирах вибито вікна.

На місці працюють екстрені служби, наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, що у Київській області працює ППО: зафіксовано ворожі дрони

У ніч проти 7 березня у повітряному просторі Київської області зафіксували російські безпілотники. По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

93
