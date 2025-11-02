Природа України здивувала – як вплинув підрив Каховської ГЕС на екологію

Ілюстративне / © Pixabay

Після падіння рівня Дніпра через підрив Каховської ГЕС у Запорізькій області на поверхню вийшов донний мул річки Суха Московка, відомої як «червона річка». Тепер на цій території, багатій на важкі метали, почав активно проростати молодий вербовий ліс, що є природним механізмом очищення ґрунту.

Про це розповів Павло Олійник, еколог та дослідник Великого лугу — лівосторонньої заплави Дніпра. Він пояснив, що вода Сухої Московки вже понад 80 років використовується у металургії, через що має характерний охряний колір. Після падіння рівня води оголився намул, накопичений річкою десятиліттями. Проби ґрунту в межах міста показали перевищення вмісту важких металів: кадмію в 4,28 раза, хрому в 3,2 раза, міді в 3,5 раза, свинцю в 6,45 раза, марганцю в 4,92 раза та нікелю в 3,5 раза. Ділянки далі від джерел забруднення виявилися чистішими.

Верби, які почали рости на дельті річки, відомі своєю здатністю бути фітоекстракторами та гіперакумуляторами важких металів. Через коріння вони поглинають токсичні елементи, одночасно укріплюючи берег і запобігаючи ерозії.

Павло Олійник допомагає природі: він висаджує верби просто живцями, встромляючи гілочку біля води, після чого вона приймається і починає активно рости. Еколог зазначає, що поява молодого вербового лісу на дельті Сухої Московки — це позитивний знак для екосистеми та природного очищення забруднених територій.

Фото та відео показують, як ще нещодавно майже безрослинна дельта річки тепер перетворюється на справжній ліс, що допомагає відновити баланс у природі і сприяє зниженню рівня важких металів у ґрунті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що влітку 2023 року під час воєнних дій було підірвано Каховську гідроелектростанцію на річці Дніпро у Херсонській області, це спричинило різке зниження рівня води у Дніпрі та прилеглих водоймах, затоплення або пересихання сільськогосподарських угідь, населених пунктів і промислових об’єктів.

Екологічна ситуація ускладнилася через вихід намулу та токсичних відкладень із важкими металами — свинцем, кадмієм, хромом, міддю та нікелем. Руйнування інфраструктури призвело до евакуації місцевих жителів, порушення водопостачання та роботи промислових підприємств. Подія стала однією з найбільших техногенно-екологічних катастроф на півдні України під час війни.