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У Запоріжжі чоловік в нацистському однострої привернув увагу поліції: що знайшли у нього вдома
Затриманий пояснив, що військову форму придбав задля жарту.
У Запоріжжі поліцейські затримали місцевого жителя, який ішов по вулиці в німецькому однострої часів Другої світової війни, прикрашеному орденом із нацистською символікою, та з гранатою у руці.
Про це повідомили у поліції Запорізької області.
Працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали.
Як виявилось, військову форму затриманий придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту.
Однак, під час обшуків за місцем його проживання оперативно-слідча група виявила справжній арсенал, який важко пояснити «жартами».
У чоловіка виявили та вилучили кулемет, гранатомет та 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру. Все вилучене направили на експертні дослідження.
Чоловікові оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в центрі Івано-Франківська ішов вулицею чоловік, який, за словами очевидців, облив себе бензином та підпалив.