Шевченківський районний суд Запоріжжя виніс вирок місцевому жителю, який відмовився від повістки та не з’явився до територіального центру комплектування, попри визнання придатним до військової служби.

Про це зазначено у судовому рішенні у справі №336/5380/24.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

У березні 2024 року йому намагалися вручити повістку, однак той категорично відмовився її отримати. Після цього він тривалий час уникав мобілізації та не з’являвся до ТЦК і СП.

Під час судового розгляду обвинувачений заперечував провину, заявивши, що нібито мав підстави не приймати повістку через «порушення правил обліку та оформлення військових документів» з боку ТЦК.

Втім, суд дійшов висновку, що чоловік свідомо ухилявся від виконання військового обов’язку. У рішенні наголошується, що він не вживав жодних дій, щоб виправити ситуацію чи добровільно з’явитися до центру комплектування протягом понад півтора року.

Суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України («Ухилення від призову під час мобілізації») і призначив три роки позбавлення волі.

Зазначимо, що вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

