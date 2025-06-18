ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

У Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину у дитячому центрі: чим все закінчилось

Після словесних образ двох дівчат чоловік почав стріляти — тепер йому загрожує до 7 років.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Затриманий

Затриманий / © Поліція Запорізької області

У Запоріжжі правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який погрожував двом дівчатам і відкрив стрілянину з травматичного пістолета в будівлі дитячого розважального закладу. Інцидент стався 16 червня в Комунарському районі міста.

Про це повідомили в поліції регіону.

За даними слідства, чоловік спочатку принижував неповнолітніх, а згодом здійснив кілька пострілів, перебуваючи на території закладу в парку. Його дії кваліфікували як хуліганство із застосуванням зброї — найтяжча частина статті 296 КК України.

Зловмисника затримано відповідно до статті 208 КПК України. Йому оголошено підозру. Суд може призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Наразі триває досудове розслідування, а прокуратура готує клопотання щодо тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з приватних університетів Запоріжжя.

Фігурантами справи стали ректор навчального закладу та ще вісім посадовців, серед яких — його заступники й керівники інститутів. За даними слідства, вони налагодили схему легалізації ухилянтів шляхом оформлення їх до аспірантури на денну форму навчання — без вступних іспитів і без фактичного відвідування занять.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie