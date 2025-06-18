У Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину у дитячому центрі: чим все закінчилось

Затриманий / © Поліція Запорізької області

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У Запоріжжі правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який погрожував двом дівчатам і відкрив стрілянину з травматичного пістолета в будівлі дитячого розважального закладу. Інцидент стався 16 червня в Комунарському районі міста.

Про це повідомили в поліції регіону.

За даними слідства, чоловік спочатку принижував неповнолітніх, а згодом здійснив кілька пострілів, перебуваючи на території закладу в парку. Його дії кваліфікували як хуліганство із застосуванням зброї — найтяжча частина статті 296 КК України.

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Зловмисника затримано відповідно до статті 208 КПК України. Йому оголошено підозру. Суд може призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Наразі триває досудове розслідування, а прокуратура готує клопотання щодо тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з приватних університетів Запоріжжя.

Фігурантами справи стали ректор навчального закладу та ще вісім посадовців, серед яких — його заступники й керівники інститутів. За даними слідства, вони налагодили схему легалізації ухилянтів шляхом оформлення їх до аспірантури на денну форму навчання — без вступних іспитів і без фактичного відвідування занять.

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