У Запоріжжі чоловік з сокирою атакував патрульних, рятуючи водія-втікача у СЗЧ (відео)

Напад з сокирою на патрульних у Запоріжжі / © Патрульна поліція Запорізької області

У Запоріжжі звичайна перевірка авто переросла у погоню та збройний напад на патрульних поліцейських. Чоловік із сокирою намагався відбити у правоохоронців водія, який перебував у СЗЧ.

Про це повідомила Патрульна поліція Запорізької області.

У Запоріжжі патрульні поліцейські зупинили автомобіль Nissan Leaf, який мав ознаки причетності до ДТП. Під час перевірки водій несподівано рушив і покинув місце зупинки.

Інспектори з’ясували ймовірне місце проживання чоловіка, де згодом і виявили авто. Помітивши службовий автомобіль, водій почав здавати назад, з’їхав у канаву, після чого покинув машину та спробував утекти. Його затримали із застосуванням фізичної сили та кайданок.

Під час затримання до правоохоронців підбіг невідомий чоловік із сокирою. Він поводився агресивно, висловлював погрози, кидав каміння та застосував сльозогінний балончик. Згодом і його затримали.

Обох чоловіків оглянули медики та госпіталізували. Також медична допомога знадобилася одному з поліцейських.

На водія склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху. Крім того, з’ясувалося, що він перебуває у СЗЧ, тож порушника передали працівникам Військової служби правопорядку.

Нападника з сокирою затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень.

Дата публікації 13:22, 24.04.26

До слова, у Тернополі 57-річний чоловік, який перебував у розшуку за порушення військового обліку, влаштував сутичку з представниками ТЦК та поліцією в гаражному кооперативі. Під час перевірки документів він пошкодив автівку військкомів, погрожував сокирою та кинув у бік службового авто дві пляшки із запальною сумішшю.