У Запоріжжі чотирічна дитина викликала мамі швидку допомогу та врятувала її

У Запоріжжі диспетчерка екстреної медичної допомоги прийняла виклик від чотирирічної дівчинки, яка повідомила, що її мама не прокидається. Завдяки швидким діям медиків жінку госпіталізували, а дітей передали під опіку дідуся.

Про це повідомили в екстреній медичній допомозі Запорізької області у Facebook.

За інформацією медиків, 3 січня 2026 року на лінію 103 надійшов незвичайний виклик: на іншому кінці слухавки лунало дитяче: чотирирічна дівчинка повідомила, що мама не прокидається.

Повідомляється, що диспетчерка Світлана Усата діяла чітко та професійно, не вагаючись ні секунди. Під час опитування з’ясувалося, що в помешканні разом з матір’ю перебувають ще двоє дітей віком два роки і чотири місяці.

Завдяки координації з електронною базою даних та оперативному визначенню адреси бригада екстреної медичної допомоги негайно виїхала на виклик. Жінку в тяжкому стані госпіталізували до найближчої лікарні Запоріжжя. Дітей передали під опіку.

У КНП «ТМО „ОЦЕМД та МК“ ЗОР подякували Світлані за високий професіоналізм, людяність і вміння швидко ухвалювати правильні рішення в критичних ситуаціях. Саме завдяки таким диспетчерам екстрена допомога залишається ефективною та надійною.

