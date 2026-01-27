- Дата публікації
У Запоріжжі хлопець влаштував стрілянину посеред міста: що відомо (відео 18+)
Поліція встановлює, звідки у дитини вогнепальна зброя.
У Запоріжжі поліція встановила обставини стрілянини, яка сталася на подвір’ї одного з багатоквартирних будинків.
Про це повідомили в поліції Запорізької області.
Як з’ясувалося, вогонь відкрив не дорослий чоловік, а хлопець 2010 року народження.
За офіційними даними правоохоронців, підліток вийшов у двір із вогнепальною зброєю. Хлопець встиг зробити декілька пострілів у повітря. Однак «розвага» закінчилася трагічно.
«Після цього з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе», — йдеться у повідомленні поліції.
Наразі хлопця терміново госпіталізовано до медичного закладу.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також поліція з’ясовує звідки в хлопця з’явилась зброя.
