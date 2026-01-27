ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
503
Час на прочитання
1 хв

У Запоріжжі хлопець влаштував стрілянину посеред міста: що відомо (відео 18+)

Поліція встановлює, звідки у дитини вогнепальна зброя.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Поліція Запоріжжя

Поліція Запоріжжя / © Поліція Запорізької області

У Запоріжжі поліція встановила обставини стрілянини, яка сталася на подвір’ї одного з багатоквартирних будинків.

Про це повідомили в поліції Запорізької області.

Як з’ясувалося, вогонь відкрив не дорослий чоловік, а хлопець 2010 року народження.

За офіційними даними правоохоронців, підліток вийшов у двір із вогнепальною зброєю. Хлопець встиг зробити декілька пострілів у повітря. Однак «розвага» закінчилася трагічно.

Місце події / © Поліція Запорізької області

Місце події / © Поліція Запорізької області

«Після цього з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе», — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі хлопця терміново госпіталізовано до медичного закладу.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також поліція з’ясовує звідки в хлопця з’явилась зброя.

Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ затримала двох агентів російського ГРУ, які готували теракт у багатолюдному місці в Києві з метою посіяти паніку серед цивільного населення.

Зловмисниками виявилися 20-річна мешканка Запоріжжя та її 26-річний співмешканець, завербовані через Telegram-канали з пропозиціями «легкого заробітку». Під час обшуків у них вилучили комплектуючі для саморобного вибухового пристрою та докази співпраці з куратором РФ. Суд визнав їх винними у державній зраді та засудив до 15 років ув’язнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
503
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie