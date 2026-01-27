У Запоріжжі хлопець влаштував стрілянину посеред міста: що відомо (відео 18+)

Поліція Запоріжжя / © Поліція Запорізької області

У Запоріжжі поліція встановила обставини стрілянини, яка сталася на подвір’ї одного з багатоквартирних будинків.

Про це повідомили в поліції Запорізької області.

Як з’ясувалося, вогонь відкрив не дорослий чоловік, а хлопець 2010 року народження.

За офіційними даними правоохоронців, підліток вийшов у двір із вогнепальною зброєю. Хлопець встиг зробити декілька пострілів у повітря. Однак «розвага» закінчилася трагічно.

Місце події / © Поліція Запорізької області

«Після цього з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе», — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі хлопця терміново госпіталізовано до медичного закладу.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також поліція з’ясовує звідки в хлопця з’явилась зброя.

