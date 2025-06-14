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У Запоріжжі ліквідовують наслідки російської атаки (фото)
У Запоріжжі на місцях атак працюють екстрені служби.
У Запоріжжі ранок суботи, 14 червня 2025 року розпочався з ліквідації наслідків російського удару вночі.
Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.
На світанку росіяни атакували місто “Шахедами”. Попередньо, минулося без постраждалих.
Росіяни нанесли по місту щонайменше 5 ударів.
Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі.
На місцях атак працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп оцінив вплив безпілотників на перебіг бойових дій в Україні та назвав це ”війною дронів”. Президент США зізнався, що для нього було несподіванкою, наскільки потужними можуть бути бойові дрони.