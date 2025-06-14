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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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678
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1 хв

У Запоріжжі ліквідовують наслідки російської атаки (фото)

У Запоріжжі на місцях атак працюють екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Запоріжжя

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У Запоріжжі ранок суботи, 14 червня 2025 року розпочався з ліквідації наслідків російського удару вночі.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

Атака на Запоріжжя_4 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Атака на Запоріжжя_3 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Атака на Запоріжжя_6 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Атака на Запоріжжя_9 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Атака на Запоріжжя_2 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Атака на Запоріжжя_5 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Атака на Запоріжжя_8 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Атака на Запоріжжя_7 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Атака на Запоріжжя_1 / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

На світанку росіяни атакували місто “Шахедами”. Попередньо, минулося без постраждалих.

  • Росіяни нанесли по місту щонайменше 5 ударів.

  • Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі. 

  • На місцях атак працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп оцінив вплив безпілотників на перебіг бойових дій в Україні та назвав це ”війною дронів”. Президент США зізнався, що для нього було несподіванкою, наскільки потужними можуть бути бойові дрони.

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