У Запоріжжі ліквідовують наслідки російської атаки (фото)

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

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У Запоріжжі ранок суботи, 14 червня 2025 року розпочався з ліквідації наслідків російського удару вночі.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

На світанку росіяни атакували місто “Шахедами”. Попередньо, минулося без постраждалих.

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Росіяни нанесли по місту щонайменше 5 ударів .

Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі.

На місцях атак працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп оцінив вплив безпілотників на перебіг бойових дій в Україні та назвав це ”війною дронів”. Президент США зізнався, що для нього було несподіванкою, наскільки потужними можуть бути бойові дрони.