У Запоріжжі ліквідовують наслідки ворожої атаки (фото)
У Запоріжжі комунальні служби працюють на місцях влучань після російської атаки. Попередньо – без постраждалих.
У ніч проти 7 листопада російські окупаційні війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя. У результаті атаки вибуховою хвилею вибило вікна у низці багатоповерхових житлових будинків, а також у приміщенні місцевого дитячого садка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Запоріжжі ліквідовують наслідки ворожої атаки (фото) (7 фото)
Влада повідомляє, що комунальники вже розпочали роботи з усунення наслідків: проводиться заміна скла, огляд пошкоджених конструкцій та прибирання території.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Екстрені служби та представники місцевої влади закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно переходити до укриттів.
Нагадаємо, що раніше Чугуїв атакували понад десятком дронів: постраждали навчальний заклад і цивільне підприємство.