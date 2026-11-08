У Запоріжжі на 12 годин перекриють греблю ДніпроГЕС: як об’їхати

ДніпроГЕС / © УНІАН

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У Запоріжжі тимчасово перекриють рух через греблю Дніпровської ГЕС. Обмеження запровадять для прибирання та нанесення дорожньої розмітки на проїжджій частині автопереїзду.

Про це повідомила Запорізька міська рада із посиланням на «Укргідроенерго».

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Перекриття діятиме 8 листопада з 07:00 до 19:00. На цей час транспорт спрямують через острів Хортиця відповідно до встановлених дорожніх знаків.

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За повідомленням Запорізької ОВА, об’їзд буде можливий через Арковий міст на Хортиці, Вантовий міст та міст Преображенського. Водіїв просять заздалегідь врахувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Запоріжжя.

Унаслідок російської атаки постраждала 71-річна жінка, пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

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