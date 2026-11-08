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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Запоріжжі на 12 годин перекриють греблю ДніпроГЕС: як об’їхати

У неділю, 8 листопада, рух автотранспорту через греблю буде повністю закритий із 07:00 до 19:00.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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ДніпроГЕС

ДніпроГЕС / © УНІАН

У Запоріжжі тимчасово перекриють рух через греблю Дніпровської ГЕС. Обмеження запровадять для прибирання та нанесення дорожньої розмітки на проїжджій частині автопереїзду.

Про це повідомила Запорізька міська рада із посиланням на «Укргідроенерго».

Перекриття діятиме 8 листопада з 07:00 до 19:00. На цей час транспорт спрямують через острів Хортиця відповідно до встановлених дорожніх знаків.

За повідомленням Запорізької ОВА, об’їзд буде можливий через Арковий міст на Хортиці, Вантовий міст та міст Преображенського. Водіїв просять заздалегідь врахувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Запоріжжя.

Унаслідок російської атаки постраждала 71-річна жінка, пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

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