У Запоріжжі невідомі намагалися завербувати школяра в месенджері: чим усе закінчилося

У Запоріжжі невідомі намагалися завербувати школяра через месенджер / © pixabay.com

Реклама

У Запоріжжі школяр, який навчається дистанційно, завадив спробі невідомих осіб залучити його до протиправної діяльності. Невідомі через месенджер пропонували підліткові грошову винагороду за підпали авто та дестабілізацію ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

«Невідомі особи через месенджер звернулися до підлітка з пропозицією „підзаробити“, виконуючи підпали транспортних засобів та інші дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні», — йдеться у повідомленні.

Реклама

© Facebook/Патрульна поліція України

Отримавши пропозицію про «заробіток», хлопець одразу повідомив про це матір. Згодом сім’я звернулася до інспекторки служби освітньої безпеки в навчальному закладі.

Наразі інформацію передали правоохоронним органам та Службі безпеки України. За фактом звернення триває офіційна перевірка.

Раніше українські парламентарі знову порушили питання цифрової безпеки дітей після того, як дослідження показало, що 80% неповнолітніх мають акаунти в соцмережах, а 22% завербованих РФ — це українські діти. Попри те, кожен четвертий підліток проводить в інтернеті понад 7 годин щодня, а 60% дітей не розповідають батькам про небезпеку в Мережі.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.