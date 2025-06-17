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У Запоріжжі після атаки РФ спалахнула пожежа на території підприємства
Унаслідок російської атаки на Запоріжжя на території підприємства сталася пожежа.
Внаслідок російської атаки на території одного з підприємств Запоріжжя сталася пожежа під час масштабної повітряної тривоги 17 червня 2025 року.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч.
Екстрені служби вже працюють на місці.
Пізніше стало відомо, що ворог наніс по Запоріжжю щонайменше 4 удари.
Є руйнування на кількох підприємствах.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.