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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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246
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1 хв

У Запоріжжі після атаки РФ спалахнула пожежа на території підприємства

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя на території підприємства сталася пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

Внаслідок російської атаки на території одного з підприємств Запоріжжя сталася пожежа під час масштабної повітряної тривоги 17 червня 2025 року.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

  • Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч. 

  • Екстрені служби вже працюють на місці.

  • Пізніше стало відомо, що ворог наніс по Запоріжжю щонайменше 4 удари.

  • Є руйнування на кількох  підприємствах.

  • Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

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