У Запоріжжі після російського удару загорілася багатоповерхівка

Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У Запоріжжі внаслідок чергового російського удару спалахнула пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Попередньо, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За його словами, внаслідок ворожої атаки сталося займання багатоповерхівки. Федоров також оприлюднив відео з наслідками удару.

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«Попередньо, без постраждалих», — зазначив голова ОВА.

Інформація щодо масштабів руйнувань та інших наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, вночі 11 серпня армія РФ масовано обстріляла Запоріжжя ракетами та керованими авіабомбами. В обласному центрі росіяни атакували промислові об’єкти та інфраструктуру.

Під прицілом опинилася «Запоріжсталь». Металургійний комбінат повністю зупинив роботу після удару балістикою. Загинули семеро працівників підприємства, а понад 20 людей зазнали поранень. Атака сталася одразу після оголошення повітряної тривоги, коли люди йшли до укриття.

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