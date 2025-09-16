ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
510
1 хв

У Запоріжжі після удару РФ збільшилася кількість потерпілих

У ніч на 16 вересня росіяни атакували Запоріжжя: 13 людей отримали поранення, серед них двоє дітей, одна людина загинула.

Олена Кузьмич
Запоріжжя

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя постраждали 13 людей. Серед поранених – діти віком 4 та 17 років, вони перебувають під наглядом лікарів.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Постраждалі продовжують звертатися за допомогою медиків. На жаль, одна людина – 41-річний чоловік – загинув», – зазначив він.

Екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу та працюють на місцях влучань.

510
