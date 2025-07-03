У Запоріжжі працівник ТЦК "відмазав" від мобілізації 1500 чоловіків: як діяла схема

Схема для ухилянтів у Запоріжжі / © Державне бюро розслідувань

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У Запоріжжі викрили працівників ТЦК, які допомогли щонайменше 1,5 тисячі чоловіків ухилитися від мобілізації.

Про це передає пресслужба ДБР.

Злочинна схема діяла в одному з районних ТЦК Запоріжжя. За попередніми даними, лише у 2024–2025 роках завдяки їй від мобілізації уникнули понад 1,5 тис. чоловіків.

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В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК.

Правоохоронці проаналізували майже 5 000 адміністративних матеріалів, складених посадовцями. У результаті щонайменше 1,5 тис. осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи саме за такою схемою.

Як викрили схему

Офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у місцевого жителя 1,3 тисячі доларів за зняття з розшуку після отримання повістки. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката.

Вилучені кошти

Після отримання коштів працівник ТЦК склав фіктивний протокол про адміністративне правопорушення без участі самого військовозобов’язаного. На підставі цього документа чоловіка зняли з розшуку нібито у зв’язку з добровільною явкою до військкомату, що дозволило йому уникнути мобілізації.

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Офіцеру ТЦК та його спільникам повідомлено про підозру за двома статтями:

одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК).

підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, скількох працівників ТЦК притягнуто до відповідальності за порушення під час мобілізації.