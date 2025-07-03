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У Запоріжжі працівник ТЦК "відмазав" від мобілізації 1500 чоловіків: як діяла схема
За 2024–2025 роках в одному з ТЦК Запоріжжя мобілізації незаконно уникнули понад 1,5 тисячі чоловіків.
У Запоріжжі викрили працівників ТЦК, які допомогли щонайменше 1,5 тисячі чоловіків ухилитися від мобілізації.
Про це передає пресслужба ДБР.
Злочинна схема діяла в одному з районних ТЦК Запоріжжя. За попередніми даними, лише у 2024–2025 роках завдяки їй від мобілізації уникнули понад 1,5 тис. чоловіків.
В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК.
Правоохоронці проаналізували майже 5 000 адміністративних матеріалів, складених посадовцями. У результаті щонайменше 1,5 тис. осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи саме за такою схемою.
Як викрили схему
Офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у місцевого жителя 1,3 тисячі доларів за зняття з розшуку після отримання повістки. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката.
Після отримання коштів працівник ТЦК склав фіктивний протокол про адміністративне правопорушення без участі самого військовозобов’язаного. На підставі цього документа чоловіка зняли з розшуку нібито у зв’язку з добровільною явкою до військкомату, що дозволило йому уникнути мобілізації.
Офіцеру ТЦК та його спільникам повідомлено про підозру за двома статтями:
одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК).
підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).
Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, скількох працівників ТЦК притягнуто до відповідальності за порушення під час мобілізації.