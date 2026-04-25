У Запоріжжі прогримів вибух у квартирі: є загибла (відео)

Реклама

В одній із квартир Космічного району міста Запоріжжя прогримів вибух. На місце події вирушив екіпаж патрульної поліції.

Про інцидент, який стався цими днями, повідомили в Патрульній поліції Запорізької області, опублікувавши відео з нагрудних камер правоохоронців.

Інспектори, які прибули на виклик виявили двох чоловіків із осколковими пораненнями.

Реклама

Патрульні одразу розпочали надання домедичної допомоги: наклали турнікети, зупинили кровотечу, застосували тиснучі пов’язки.

Завдяки злагодженим і професійним діям вдалося стабілізувати стан постраждалих до приїзду медиків. Надалі їх доправили до лікарні.

На жаль, унаслідок вибуху загинула жінка.

Усі обставини події встановлюють слідчі.

Реклама

Попередньо відомо, що до помешкання зайшов сусід із предметом, схожим на гранату, після чого стався вибух.

