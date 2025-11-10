ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
212
1 хв

У Запоріжжі прогримів вибух у лікарні

Вибух прилунав сьогодні, 10 листопада. За даними поліції, є постраждалі.

Анастасія Павленко
На місці інциденту

У Запоріжжі в одній з лікарень в палаті вибухнув боєприпас, поранено чоловіка.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

«10 листопада о 10:30 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух невстановленого боєприпасу в палаті однієї із міських лікарень. У результаті події поранений чоловік. Йому надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Херсонщині у селі Калинівське внаслідок вибуху боєприпасу в приватному будинку загинув 8-річний хлопчик. Ще двох дітей та трьох дорослих госпіталізували.

212
