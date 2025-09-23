Вибухи пролунали у Запоріжжі (фото ілюстративне) / © Getty Images

У Запоріжжі в ніч проти 23 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він повідомив, що загарбники атакують місто КАБами та ударними безпілотниками.

Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у місті.

Раніше повідомлялося, що зранку 22 вересня російські війська завдали п’ятьох ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинули люди, були знищені та пошкоджені автомобілі, а також виникли пожежі.

Ми раніше інформували, що троє загиблих і двоє поранених у Запоріжжі в результаті атаки КАБами.