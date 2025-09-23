- Дата публікації
У Запоріжжі пролунали вибухи: місто під комбінованою атакою — ОВА
Запоріжжя зазнало ударів з повітря, зокрема КАБами та ударними безпілотниками.
У Запоріжжі в ніч проти 23 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Він повідомив, що загарбники атакують місто КАБами та ударними безпілотниками.
Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у місті.
Раніше повідомлялося, що зранку 22 вересня російські війська завдали п’ятьох ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинули люди, були знищені та пошкоджені автомобілі, а також виникли пожежі.
Ми раніше інформували, що троє загиблих і двоє поранених у Запоріжжі в результаті атаки КАБами.