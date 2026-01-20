- Дата публікації
У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо
У Запоріжжі пролунали два ворожі удари — попередньо, без постраждалих, наслідки атаки уточнюються.
У Запоріжжі зафіксували два ворожі удари.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наразі наслідки атаки встановлюються.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Водночас повітряна тривога в області триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою.
