У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

У Запоріжжі пролунали два ворожі удари — попередньо, без постраждалих, наслідки атаки уточнюються.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У Запоріжжі зафіксували два ворожі удари.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі наслідки атаки встановлюються.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Водночас повітряна тривога в області триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, що Росія готує прорив до Запоріжжя та блокування Покровська: де зараз найнебезпечніше.

